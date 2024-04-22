Райан Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Хейни

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Американский полусредневес Райан Гарсия после победы над Девином Хейни заявил о желании подняться в первый средний дивизион и сразиться там с действующим обладателем титулов WBC и WBO Себастьяном Фундорой.

«У меня были мысли о бое с Фундорой в первом среднем весе. Не знаю почему, но я просто чувствую, что мог бы его нокаутировать. Я понимаю, это случайная мысль. Мне просто кажется, что я мог бы завоевать титул в первом среднем весе. Я дрался с большими парнями раньше и отправлял их в нокаут. Никакого неуважения к Фундоре, привет ему», – заявил Райан Гарсия на пресс-конференции после боя с Хейни.

Ранее легендарный Мэнни Пакьяо оценил победу Райана Гарсия над Девином Хейни.

sport.ua