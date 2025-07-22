«Знак от бога». Красюк задал главный вопрос, связанный с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный промоутер Александр Красюк высказался о достижениях украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика (24-0, 15 КО):

«Он особенный. Я написал в инстаграме: «Бог избрал тебя для величия». И именно это я чувствую. Он отмечен, у него на лбу знак от Бога, он – избранник. Единственный в этом поколении, один на сотни миллионов, миллиардов. Он сделал для своей страны, для своей семьи, для бокса в целом и, конечно, для себя то, во что никто из нас даже не мог поверить.

12 лет назад люди, возможно, и верили, что он станет чемпионом мира, ведь он был олимпийским чемпионом, это логично. Но в конце концов, никто, включая меня, не мог представить, какого величия он достигнет. И, конечно, это еще не предел для него. Он может лучше, он может больше. Но нужно ли ему это? Вот это – главный вопрос».

Ранее Александр Красюк ответил, кто сможет заменить Александра Усика на вершине супертяжелого веса.

sport.ua