Фламенго заинтересован в Винисиусе Тобиасе

Бразильский защитник донецкого «Шахтёра» Винисиус Тобиас оказался в сфере интересов одного из топ-клубов Бразилии. Как сообщает журналист Жулио Мигель Нето, переговоры с 21-летним фулбеком ведёт «Фламенго», который рассматривает игрока как возможную замену Уэсли Франсу. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Переход Франсы в итальянскую «Рому» практически решён, и в «Фламенго» уже ищут ему достойную альтернативу. На позицию правого защитника одним из фаворитів назван именно Тобиас, который провёл стабільний сезон в составе «Шахтёра».

По информации источника, сам Винисиус положительно оценивает вариант возвращения в Бразилию и готов рассмотреть пропозицию «Фламенго».

В прошедшем сезоне 2023/2024 футболист провёл 26 матчей за «Шахтёр» во всех турнирах и отметился 6 результативными передачами. Его текущая трансферная стоимость, по данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

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