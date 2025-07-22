Хаджар не готов к переходу в Red Bull

Французский гонщик команды Racing Bulls Исак Хаджар признался, что в текущем сезоне не ощущает полной готовности к переходу в главную команду Red Bull и партнерству с лидером чемпионата Максом Ферстаппеном. Несмотря на амбиции, молодой пилот предпочитает не спешить с серьезными шагами. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Когда я подписывал контракт с Red Bull, моя цель была однозначна — попасть в основную команду. Это по-прежнему остается моей мечтой, и я с радостью бы попробовал свои силы там. Но сейчас, как мне кажется, еще рановато», — поделился Хаджар в интервью.

По его словам, он чувствует, что ему еще многое предстоит освоить в Формуле-1, прежде чем быть готовым к роли второго пилота в Red Bull: «Я должен многому научиться, и на данный момент разумнее остаться в Racing Bulls».

Несмотря на такую сдержанность, ранее в СМИ сообщалось, что Исак Хаджар рассматривается в качестве главного претендента на место в Red Bull в сезоне 2026 года. Его кандидатура обсуждается в контексте возможных перестановок в составе, особенно с учетом нестабильного будущего Серхио Переса.

На данный момент Хаджар занимает 11-е место в общем зачете чемпионата, имея в активе 21 очко. Это первый полный сезон француза в Формуле-1, и он уже демонстрирует уверенные выступления в составе младшей команды концерна.

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