Эстебан Окон: Погода может добавить нам шансов

В Haas F1 надеются, что переменчивая погода может помочь команде в Спа…

Аяо Комацу, руководитель команды: «В Спа очень сложная трасса, но этот уик-энд все ждут с большим нетерпением. Благодаря своей истории, непредсказуемой погоде и непривычным настройкам прижимной силы, в этот уик-энд мы будем решать множество непростых задач.

Базовая версия нашей машины неплохо смотрелась в Сильверстоуне, теперь нужно адаптировать её к требованиям трассы в Спа и увереннее выступить в гонке».

Оливер Берман: «Я очень рад оказаться в Спа, на фантастической трассе с богатой историей. Давно мы не проводили этап с субботним спринтом, нас ждёт множество событий и гонок. Надеюсь, наши новинки сработают так же хорошо, как в Сильверстоуне, а уик-энд пройдёт без ошибок и технических проблем».

Эстебан Окон: «Я всегда с нетерпением жду поездки в Спа, где большая вероятность осадков может добавить нам шансов добиться успеха.

Впереди уик-энд с субботним спринтом, в Спа особенно непросто всё сделать верно в единственной тренировке, поскольку трасса очень длинная, а кругов не так много. Главное – собрать за этот час максимум информации.

В этот уик-энд важна каждая мелочь, только так можно хорошо подготовиться к двум квалификациям и заработать очки в гонках».

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