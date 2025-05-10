WEC: Три Ferrari стартуют с трёх первых позиций в Спа

В этот уик-энд в Спа проходит третий этап чемпионата мира по гонкам на выносливость, и экипажи, выступающие на гиперкарах Ferrari 499P, вчера вновь порадовали болельщиков.

По итогам пятничной квалификации на классической бельгийской трассе сегодня в «6 часах Спа» они стартуют с трёх первых позиций. С поула гонку начнёт машина №50, поскольку лучшее время в пятницу показал Антонио Фуоко, проехав круг длиной 7,004 км за 1:59,617.

Всего 0,347 секунды ему уступил Роберт Кубица на жёлтой машине №83 команды AF Corse, а третий результат показал Антонио Джовинацци на втором заводском спортпрототипе Ferrari.

Т.е. доминирование итальянской команды пока продолжается, ведь в этом сезоне её машины уже стартовали с поула и побеждали в Катаре и в Имоле, и вот теперь она добилась успеха в квалификации в Спа. На первых двух этапах поул выигрывал Джовинацци.

Как сложится сегодняшняя гонка, и кому достанется победа, узнаем вечером.

Четвёртый результат в квалификации показал Стоффель Вандорн на гиперкаре Peugeot 9X8, пятый – Алекс Линн на Cadillac V-Series, а шестое время осталось за Миком Шумахером, гонщиком заводской команды Alpine Endurance Team.

В классе LMGT3 быстрее всех круг по трассе в Спа на Lexus RC F GT3 проехал Финн Герзитц, немецкий гонщик команды ASP – для спорткаров японской марки Lexus это вообще самый первый поул в WEC. А вот второй результат показал Эдуардо Баррикелло – 23-летний сын Рубенса Баррикелло выступает за французскую команду Racing Spirit of Leman (написание именно такое) на Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo.

Шестичасовой марафон в Спа стартует в 14.00 по местному времени, метеопрогноз пока обещает, что погода в течение дня останется солнечной, максимальная температура ожидается на уровне 17 градусов.

Источник