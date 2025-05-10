«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа

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Украинский боксер полусреднего веса Максим Продан в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне.

– Какие твои ожидания от поединка Усик – Дюбуа 2?

– Я считаю, что Усик гораздо сильнее Дюбуа.

– То есть у британца нет никаких шансов на победу?

– О таком говорить не стоит, ведь это бокс и шансы в принципе всегда есть, но Усик гораздо сильнее.

– Какой твой прогноз на бой?

– Мой прогноз – это победа Усика нокаутом.

sport.ua