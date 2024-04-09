Джордж КАМБОСОС: «Уважаю Ломаченко, но выйду в ринг оторвать ему голову»

Sky Sports. Джордж Камбосос

Боксер Джордж Камбосос отметил все заслуги украинского легковеса Василия Ломаченко, однако уверен, что сможет победить соперника в бою за титул IBF.

«Ломаченко раньше был номером один вне зависимости от веса, был олимпийским чемпионом и чемпионом в трех категориях. Так что мы полностью понимаем, с кем мне придется драться. Я его уважаю. Стили делают поединки, и я уверен, что это будет запоминающийся для всех поединок».

«И хоть я уважаю Ломаченко, но выйду в ринг отрывать ему голову. Как и он выйдет отрывать голову мне. Один из нас продолжит свой путь к тому, чтобы стать лучшим легковесом мира. Если не одолею Ломаченко, то таких шансов больше не будет», – сказал Камбосос.

Поединок состоится 12 мая в Австралии.

sport.ua