Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший американский чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс считает, что Александру Усику в поединке против Тайсона Фьюри за все титулы нужно найти ударную мощь.

«Усик – хороший тактик в ринге, он умен. Но ему не хватает взрывной мощи. Если бы она у него была, то у Фьюри точно возникли бы проблемы. Если ты небольшой боксер и выходишь против большого, то тебе нужны мощь и взрывная сила, иначе соперник тебя не будет уважать».

«Я не думаю, что Усик побьет Фьюри был этой мощи в ударах», – сказал Джонс.

Бой состоится 18 мая, а после этого ожидается, что до конца года соперники проведут реванш.

У Усика или Фьюри готовы забрать титул IBF. Уже есть претенденты на бой

sport.ua