Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри

Бывший американский чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс считает, что Александру Усику в поединке против Тайсона Фьюри за все титулы нужно найти ударную мощь.
«Усик – хороший тактик в ринге, он умен. Но ему не хватает взрывной мощи. Если бы она у него была, то у Фьюри точно возникли бы проблемы. Если ты небольшой боксер и выходишь против большого, то тебе нужны мощь и взрывная сила, иначе соперник тебя не будет уважать».
«Я не думаю, что Усик побьет Фьюри был этой мощи в ударах», – сказал Джонс.
Бой состоится 18 мая, а после этого ожидается, что до конца года соперники проведут реванш.
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sport.ua