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Футбол

Макрон — о Мбаппе: Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпиаде

Президент Франции высказался о форварде ПСЖ

Макрон - о Мбаппе: Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпиаде

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Президент Франции Эммануэль Макрон хочет увидеть игрока "ПСЖ" Килиана Мбаппе на Олимпийских играх в Париж.

    "Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпиаде. Что касается Евро, то я поеду смотреть, если мы пройдем в полуфинал, а финал будет 14 июля!"

    Поскольку Олимпийский турнир не входит в календарь ФИФА, клубы не обязаны отпускать своих игроков на эти соревнования.

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