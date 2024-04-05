Макрон — о Мбаппе: Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпиаде

Президент Франции высказался о форварде ПСЖ
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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет увидеть игрока "ПСЖ" Килиана Мбаппе на Олимпийских играх в Париж.
"Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпиаде. Что касается Евро, то я поеду смотреть, если мы пройдем в полуфинал, а финал будет 14 июля!"
Поскольку Олимпийский турнир не входит в календарь ФИФА, клубы не обязаны отпускать своих игроков на эти соревнования.
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