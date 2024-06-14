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Футбол

Гюндоган: Я уверенно могу сказать, что мы победим Шотландию

Илкай высказался о соперниках на Евро

Гюндоган: Я уверенно могу сказать, что мы победим Шотландию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Полузащитник сборной Германии и "Барселоны" Илкай Гюндоган настроен на победу в матче Евро-2024 против Шотландии.

    "Я ожидаю сложной игры. Я знаю многих игроков из Премьер-лиги. Они очень опытные. Я думаю, что они могут быть хитрыми. Мы не должны их недооценивать, но мы также знаем, на что способны.

    Если мы реализуем свой потенциал, я уверенно могу сказать, что мы победим завтра".

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