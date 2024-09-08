Роналду впервые с ЧМ-2022 не попал в стартовый состав сборной Португалии в официальном матче

За исключением того момента, когда не имел права играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Португалия и Шотландия встречаются во время второго тура Лиги наций. Капитан "европейских селесао" Криштиану Роналду не попал в стартовый состав своей команды.

Впервые из четвертьфинала ЧМ-2022 Роналду не вышел в старте на официальный матч сборной Португалии. Он сыграл во всех матчах Евро-2024 и в матчах отбора на континентальное первенство кроме встречи, которую пропускал через перебор желтых.

В центре нападения Португалии появилась Диога Жота. На флангах расположились Рафаэль Леау и Педру Нету.

www.ua-football.com