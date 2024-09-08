Стеллу радует, что в Формулу 1 приходят молодые гонщики

Андреа Стелла рад, что в Формулу 1 приходят молодые гонщики, но руководитель команды McLaren предупредил новичков, что в следующем году, когда они дебютируют в чемпионате, они сразу почувствуют, в какой жестокой среде оказались.

В 2025 году как минимум в трёх командах появятся молодые гонщики: в Mercedes подписали контракт с Кими Антонелли, в Haas F1 – с Оливером Берманом, в Alpine – с Джеком Дуэном. В числе претендентов на оставшиеся две вакансии в Sauber и RB также называют Габриэля Бортолето и Лиама Лоусона, но у новозеландца уже есть опыт пяти Гран При.

А в Монце в прошлый уик-энд в составе Williams уже дебютировал Франко Колапинто, заменив Логана Сарджента, и проведёт в составе британской команды оставшиеся восемь этапов сезона.

Возможность перейти в высшую лигу автоспорта все они получили, хотя в Формуле 1 почти не осталось тестов, и у молодёжи минимум возможностей осваивать машины последнего поколения в условиях реальной гоночной трассы.

По мнению Стеллы, сам по себе факт вполне отраден: «Думаю, это хороший признак. Несмотря на то, что тестов мало, возможностей повышать профессиональное мастерство и демонстрировать свои навыки у молодых гонщиков явно недостаточно, но какие-то способы попасть в Формулу 1 всё-таки остаются. Это хорошо, ведь они заслуживают возможности проявить себя.

Похоже, с каждым очередным временным циклом уровень подготовки молодых гонщиков повышается. В общем, в следующем году, когда все они одновременно дебютируют, будет очень интересно посмотреть, на что способен каждый из них.

Формула 1 – довольно жестокая среда в том плане, что здесь очень высок уровень конкуренции и селекции. Хорошо, что все они получили свой шанс, и теперь только от них зависит, как они его используют, в какой мере им удастся проявить свои таланты и продолжать развиваться. Но я считаю, что это хорошие новости для нашего спорта».

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