Connect with us
Футбол

Капитан сборной Гибралтара забил сухим письмом в матче Лиги наций – ВИДЕО

Даже на таком уровне попадаются такие голы

Капитан сборной Гибралтара забил сухим письмом в матче Лиги наций – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В поединке Лиги D группы 1 Лиги наций Гибралтар играет против Лихтенштейна. Счет во встрече был открыт на восьмой минуте.

    Капитан гибралтарцев Лиам Уокер прямым ударом с углового поразил ворота.

    Это шестой гол футболиста за сборную. В общей сложности на его счету 81 матч, включая сегодняшний поединок.

    В последний раз Уокер забивал за сборную также в ворота Лихтенштейна. Тогда Гибралтар в товарищеском матче в ноябре 2022 победил со счетом 2:0.

    Кроме этих команд в группе 1 есть еще Сан-Марино.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis