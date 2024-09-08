Капитан сборной Гибралтара забил сухим письмом в матче Лиги наций – ВИДЕО

Даже на таком уровне попадаются такие голы

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В поединке Лиги D группы 1 Лиги наций Гибралтар играет против Лихтенштейна. Счет во встрече был открыт на восьмой минуте.

Капитан гибралтарцев Лиам Уокер прямым ударом с углового поразил ворота.

Это шестой гол футболиста за сборную. В общей сложности на его счету 81 матч, включая сегодняшний поединок.

В последний раз Уокер забивал за сборную также в ворота Лихтенштейна. Тогда Гибралтар в товарищеском матче в ноябре 2022 победил со счетом 2:0.

Кроме этих команд в группе 1 есть еще Сан-Марино.

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