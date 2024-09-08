Хельмут Марко понимает решение Джонатана Уитли

Хельмут Марко понимает выбор Джонатана Уитли, который с 2006 года работал в Red Bull Racing, но предпочёл оставить должность спортивного директора чемпионской команды, чтобы присоединиться к заводскому проекту Audi.

О его предстоящем переходе в Sauber/Audi стало известно в прошлом месяце, и швейцарскую команду он возглавит в июле следующего года, а пока Маттиа Бинотто будет совмещать эти обязанности с работой главного операционного и технического директора Sauber Motorsport AG.

Хотя автоспортивный советник Red Bull не рад уходу Уитли, он готов понять причины такого решения.

«Джонатан уже на шестом десятке, он начинал в Формуле 1 как механик и сделал невероятную карьеру, которой можно гордиться, – рассказал Марко, принимая участие в подкасте Inside Line («Внутренняя траектория»). – Но он хотел получить более высокую и ответственную должность. К сожалению, в Audi сделали ему предложение, которому мы не смогли ничего противопоставить – ни в плане самой должности, ни в плане денег, которые ему там пообещали.

Я понимаю, почему он воспользовался такой возможностью. Разумеется, для нас это потеря, ведь Джонатан – очень важный член нашей команды. Благодаря ему у нас образцовые пит-стопы, но дело не только в этом. У нас прекрасно подготовленные механики, и он будучи спортивным директором всегда очень эффективно взаимодействовал с FIA.

Впрочем, у нас немало молодых специалистов, и мы сможем перераспределить обязанности Джонатана, доверив их другим людям. Полагаю, нам удастся справиться с этой ситуацией за счёт собственных ресурсов».

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