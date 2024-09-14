Лео Турини о Шарле Леклере, мастере квалификаций

Лео Турини, ветеран итальянской автоспортивной журналистики, никогда не скрывал, что считает Шарля Леклера будущим чемпионом мира, и после его очередного поула дал понять, что гонщик из Монако до сих пор не выиграл титул не по своей вине.

Я ищу некую постоянную точку опоры. Дайте её мне, а заодно и Шарлю.

У этого поула Леклера в Баку эмоциональная окраска с оттенком дурных предчувствий. Посмотрим, не исключено, что завтра всё опять развалится, но будем молиться, чтобы этого не случилось.

И всё-таки я продолжаю настаивать на своём: то, что в этом молодом парне видим мы, поклонники Ferrari, идёт вразрез со здравым смыслом. Я не говорю, что Шарль – великий чемпион с большой буквы. Я напишу это, когда и если он выиграет чемпионат мира.

Я сейчас о другом – о том, что наконец-то должны уяснить даже не самые умные люди, которым свойственно всё отрицать. С тех пор, когда в Маранелло в последний раз построили машину, позволяющую бороться за титул, прошли долгие годы. Точка.

И всё это время Леклеру удавалось выигрывать поулы в индустриальных количествах. Как мастер квалификаций он намного лучше, чем Алези (при всём уважении к Жану).

Но потом он обычно допускает ошибки на старте или происходит ещё что-нибудь – и всё-таки я даже не знаю, что бы мы говорили друг другу начиная с 2019 года, если бы не те вспышки ярких эмоций, которые нам дарил Шарль.

И после всего этого крайне необходимо обеспечить ему некую постоянную точку опоры, понимаете?

Теперь о прочих темах.

Если бы Маттиа Бинотто в своё время позволил себе хотя бы половину того, что в McLaren делают сейчас с Ландо Норрисом, его бы повесили во Фьорано на первом же фонарном столбе.

Если так пойдёт и дальше, то Макс Ферстаппен по умолчанию вновь выиграет чемпионат, хотя в сегодняшней квалификации в Баку гонщики Red Bull Racing опять были только на вторых ролях.

Карлос Сайнс, как всегда, отличается стабильностью. А если на старте он сможет как-то подловить Оскара Пиастри и первым выйти из 1-го поворота, то останется только в очередной раз пожалеть, что Скудерия с ним расстаётся…

Если мне не изменяет память, Леклер не выигрывал два Гран При подряд с 2019 года. В общем, будем следить с замиранием сердца…

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