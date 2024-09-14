«Его ограбили». Карл Фроч высказался о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«К сожалению, этот реванш не будет за титул абсолюта, ведь Усика ограбили и отдали пояс Дюбуа. Состоится ли бой 21 декабря? Фьюри сейчас ведет себя очень тихо, а его отца вообще не видно, ему посоветовали заткнуться. Надеюсь Тайсон сейчас тренируется, ведь этот бой может стать последним в его карьере. Надеюсь этот бой состоится, а если нет, то Усик точно найдет другого соперника.

Если мы не увидим Тайсона в реванше, думаю, мы вообще больше никогда его не увидим на ринге», – сказал Фроч.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua