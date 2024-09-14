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Футбол

АПЛ. Астон Вилла – Эвертон 3:2. Снова на те же грабли

“Ириски” потеряли Миколенко из-за травмы, а затем и преимущество в счете

АПЛ. Астон Вилла – Эвертон 3:2. Снова на те же грабли

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, четвертый тур

    "Вилла Парк" (Бирмингем)

    Главный арбитр: Крэйг Поусон

    "Астон Вилла" – "Эвертон" 3:2

    Голы: Воткинс 36, 58, Дуран – Макнил 16, Калверт-Льюин 27

    Астон Вилла: Мартинес – Богарде, Конса, Пау Торрес, Динь (Матсен 70) – Онана (Баркли 46), Тилеманс – Макгинн (Филоджен-Бидас 90), Роджерс, Дж. Рэмзи (Дуран 70) – Воткинс (Буэндиа 84)

    Эвертон: Пикфорд – Янг, Тарковски, Кин, Миколенко (Гарнер 26) – Ироегбунам (Бета 81), Гуе (Мангала 64) – Гаррисон (О'Брайен 64), Ндиае (Линдстрем 81), Макнил – Калверт-Льюин

    Предупреждение: Э. Мартинес 47, Эмери 86 (за пределами поля) – Ндиае 15, Ироегбунам 19, Янг 81, О'Брайен 88

    www.ua-football.com

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