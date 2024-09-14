Гвадалахара. Френх остановила Стакушич, Гадецки впервые в карьере вышла в полуфинал

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в Мексике

Гвадалахара, Мексика • 9-15 сентября • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Мария Саккари (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Магдалена Френх (Польша, 5) – Марина Стакушич (Канада, WC) 6:4, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 4) – Мари Боузкова (Чехия, 6) отказ

Камила Осорио (Колумбия) – Камилла Рахимова (-) 7:6(6), 6:2

Оливия Гадецки (Австралия, Q) – Мартина Тревисан (Италия) 6:2, 3:6, 6:1

Магдалена Френх во второй раз в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA. В июле польская теннисистка смогла дойти до финала на соревнованиях в Праге (WTA 250). Дальше Френх встретится с Каролин Гарсией, которую обыграла в январе этого года во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Камила Осорио остановила победную серию Рахимовой, которая на прошлой неделе выиграла титул WTA 125 в Гвадалахаре. Колумбийка девятый раз сыграет в полуфинале турнира WTA и впервые на соревнованиях серии 500. Слудующей соперницей Осорио будет Оливия Гадецки, которая впервые вышла в полуфинал турнира на уровне Тура.

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