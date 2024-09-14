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Автоспорт

Команда Williams оштрафована на пять тысяч евро

Команда Williams оштрафована на пять тысяч евро

Стюарды Гран При Азербайджана оштрафовали команду Williams на пять тысяч евро за небезопасный выпуск на трассу машины Алекса Элбона в финале квалификации.

На вторую попытку в финале Элбон выехал с вентилятором охлаждения на воздуховоде двигателя, который забыли снять механики. Алекс остановился на выезде с пит-лейн, снял вентилятор, отбросил его на трассу и продолжил движение.

Стюарды отметили, что когда машину выпускают на трассу в небезопасном состоянии, гонщик должен остановиться в первом безопасном месте, что Элбон и сделал. Однако, как говорится в решении стюардов, «выбрасывание предметов из машины, которые затем должны убирать маршалы, не является нормальным». В свою очередь в Williams ответили, что пытались избежать появления жёлтых флагов, которые испортили бы всем финальную попытку.

Во время обсуждений стюарды согласились, что это был «наименее худший из возможных вариантов» и выписали Wiliams обычный штраф за небезопасный выпуск машины на трассу – пять тысяч евро.

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