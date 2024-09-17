В Китае команду Ф4 наказали за копирование цветов Ferrari

Китайские зрители, в минувший уик-энд следившие по ТВ за гонкой местной Формулы 4, проходившей на автодроме в Шанхае, были явно озадачены, когда увидели на экранах пиксели вместо стартовавшей с поула красной машины Ванга Йи, гонщика команды Champ Motorsport.

Это было связано с тем, что в команде грубо нарушили авторские права, не просто раскрасив машину №68 в цвета Ferrari SF-24, но детально скопировав размещение белых и жёлтых полос на боковых понтонах и нарисовав логотипы спонсоров, к которым Champ Motorsport никакого отношения не имеет.

Разумеется, всё это было сделано без разрешения команды из Маранелло, поэтому китайская телекомпания, занимавшаяся трансляцией гонки, решила подстраховаться, чтобы избежать возможного юридического преследования.

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