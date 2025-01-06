Вольфф: Мы не могли позволить себе новые антикрылья

Ограничение бюджетов команд сделало их прибыльными для владельцев, прежде тративших на машины все доступные средства, но негативно повлияло на спортивные результаты – в последних Гран При пришлось на всём экономить.

Коснулось это и бедных, и обеспеченных команд. В интервью Auto Motor und Sport руководитель команды Mercedes Тото Вольфф заявил, что особенно серьёзно повлияла авария Джорджа Расселла в Мексике, заставившая команду пересмотреть программу.

Тото Вольфф: «Мы были очень близки к тому, чтобы выйти за установленный лимит, и едва смогли этого избежать. В конце года нам пришлось отказаться от некоторых обновлений в аэродинамике и механике, поскольку у команды просто не осталось денег на их производство.

Мы не можем создать резерв. Всё организовано так, что в начале года, когда производятся новые машины, команды платят много, а потом экономят. Но дорогостоящие аварии разрушили этот план. Авария Антонелли в Монце, Расселла в Остине и Мексике – в какой-то момент у нас был только один комплект антикрыльев определенного типа. В Мексике мы не могли вернуться к старым аэродинамическим настройкам просто потому, что у нас не осталось запчастей, а денег на новые детали не было.

Тем не менее, ограничение бюджетов сработало. Команды стали прибыльными, а спорт обрёл стабильность. Мы получаем реальную прибыль. Рентабельность составляет 30-35 процентов до уплаты налогов. Это компенсировало и наши расходы на двигатель. Былое клише о том, что Формула 1 только сжигает деньги, осталось в прошлом».

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