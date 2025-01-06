«Он же доминировал». Томпсон рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Американский боксер Лайонелл Томпсон высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон говорит, что его ограбили? Брат, пересмотри бой. Судьи приняли верное решение. Усик справедливо победил единогласным решением судей. Тайсон набрал вес и дрался, как большой парень. Но Усик доминировал, он просчитал Тайсона, заставил его выдохнуться и начал диктовать свой темп», – сказал Томпсон.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua