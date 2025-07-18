В FIA используют систему штрафных баллов к суперлицензии, чтобы сократить число нарушений. Каждое нарушение наказывается определённым числом баллов, их сумма за 12 месяцев не должна превышать двенадцати – иначе гонщика дисквалифицируют на одну гонку, что произошло в 2024-м с Кевином Магнуссеном. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.

В следующий раз штрафные баллы сгорят 1 сентября – это два балла Хюлкенберга, полученные во время прошлогоднего Гран При Италии.

Перед Гран При Бельгии тринадцать гонщиков имеют несгоревшие штрафные баллы. Лидер по их числу – Макс Ферстаппен.

Штрафные баллы перед Гран При Бельгии

Гонщик Команда Баллы Когда сгорят следующие М.Ферстаппен Red Bull Racing 9 28/10/25 – 2 балла О.Берман Haas F1 8 02/11/25 – 2 балла Л.Лоусон Racing Bulls 6 01/12/25 – 2 балла Л.Стролл Aston Martin 5 01/12/25 – 2 балла Ю.Цунода Racing Bulls 4 14/06/26 – 2 балла О.Пиастри McLaren 4 02/11/25 – 2 балла Д.Дуэн Alpine 4 22/03/26 – 2 балла Л.Норрис McLaren 3 01/12/25 – 3 балла Ф.Колапинто WIlliams / Alpine 3 28/10/25 – 2 балла К.Антонелли Mercedes 2 29/06/26 – 2 балла А.Элбон Williams 2 01/12/25 – 2 балла К.Сайнс WIlliams 2 13/04/26 – 2 балла Н.Хюлкенберг Haas / Sauber 2 01/09/25 – 2 балла

Источник