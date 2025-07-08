Колапинто второй раз сжёг сцепление?

Руководитель команды Alpine Флавио Бриаторе дал Франко Колапинто пять этапов, чтобы аргентинец смог продемонстрировать своё мастерство, но Франко провёл их не так ярко, как в прошлом году с Williams. Он часто ошибался, не заработал очков, а после окончания уик-энда в Сильверстоуне появились слухи, что его могут уволить.

В минувший уик-энд Колапинто разбил машину в первой части квалификации, команде пришлось её восстанавливать, менять силовую установку, так что он должен был стартовать с пит-лейн, но участвовать в гонке не смог. После её окончания команда объявила, что Франко не стартовал из-за проблемы с трансмиссией, но поговаривают, что причиной стала очередная ошибка.

Журналист Ян Паркс заявил в подскасте Racingnews365: «Команда сказала, что Колапинто не стартовал из-за проблем со сцеплением, но в паддоке ходят слухи, что на самом деле он сжег сцепление, и это произошло уже второй раз в этом сезоне.

Если это так, то это серьёзная фундаментальная ошибка для любого гонщика. Это плохо и в первый раз, но сделать это дважды… Думаю, скоро мы увидим другого гонщика на этой машине. Я буду удивлён, если Колапинто продолжит выступать за Alpine в Бельгии».

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