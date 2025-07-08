Connect with us
Автоспорт

Колапинто второй раз сжёг сцепление?

Колапинто второй раз сжёг сцепление?

Руководитель команды Alpine Флавио Бриаторе дал Франко Колапинто пять этапов, чтобы аргентинец смог продемонстрировать своё мастерство, но Франко провёл их не так ярко, как в прошлом году с Williams. Он часто ошибался, не заработал очков, а после окончания уик-энда в  Сильверстоуне появились слухи, что его могут уволить.

В минувший уик-энд Колапинто разбил машину в первой части квалификации, команде пришлось её восстанавливать, менять силовую установку, так что он должен был стартовать с пит-лейн, но участвовать в гонке не смог. После её окончания команда объявила, что Франко не стартовал из-за проблемы с трансмиссией, но поговаривают, что причиной стала очередная ошибка.

Журналист Ян Паркс заявил в подскасте Racingnews365: «Команда сказала, что Колапинто не стартовал из-за проблем со сцеплением, но в паддоке ходят слухи, что на самом деле он сжег сцепление, и это произошло уже второй раз в этом сезоне.

Если это так, то это серьёзная фундаментальная ошибка для любого гонщика. Это плохо и в первый раз, но сделать это дважды… Думаю, скоро мы увидим другого гонщика на этой машине. Я буду удивлён, если Колапинто продолжит выступать за Alpine в Бельгии».

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis