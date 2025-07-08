Карлос Алькарас первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP-2025

Карлос Алькарас стал первым теннисистом, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP-2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине на арене Inalpi. Это произошло после его выхода в полуфинал Уимблдона



Для 22-летнего испанца это будет четвёртое подряд участие в финальном турнире сезона. На данный момент Алькарас возглавляет Чемпионскую гонку АТР и показывает лучший процент побед в сезоне – 90,4% (47–5).

С начала грунтовой части сезона в Монте-Карло Алькарас выиграл 32 из 33 матчей. Его текущая серия – 23 победы подряд является самой длинной в его карьере.

После неудач в трёх турнирах подряд в марте и апреле, испанец оформил титулы на “Мастерсах” в Монте-Карло и Риме, защитил титул на Ролан Гаррос, выиграл турнир в Queen’s Club (Лондон) и теперь претендует на третий подряд титул Уимблдона. В случае победы он повторит достижение Бьорна Борга, став лишь вторым теннисистом в Открытую эру, которому удалось сделать дубль Ролан Гаррос – Уимблдон в двух сезонах подряд. Среди женщин подобное удавалось лишь Штеффи Граф.

На Итоговом турнире ATP лучший результат Алькараса – полуфинал в 2023 году, где он уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу. В прошлом сезоне он обыграл Андрея Рублёва, но не смог выйти из группы, после поражений от Каспера Рууда и Александра Зверева.



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