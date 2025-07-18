Дэвид ХЭЙ: «Это единственный боксер, который способен победить Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй высказался о бое между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Если когда-то и был такой боксер, который способен победить Усика, то это Дюбуа. К тому же Даниель бьется дома. Все болельщики будут за Дюбуа. Его соперник – настоящий волшебник, Усик не знает, что такое поражение. Усик безупречен, но возраст может даться взнаки, у него много «километров» за плечами», – сказал Хэй.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua