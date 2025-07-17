Расс АНБЕР: «Мы увидим другого Дюбуа в бою против Усика»

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Известный катмен Расс Анбер, который работает с Александром Усиком, в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил, как будет выглядеть британец Даниэль Дюбуа в субботнем бою против украинца:

«Думаю, мы увидим другого Дюбуа. Думаю, что сейчас у него больше уверенности. Он изменил свое мышление. Та неудача… Важно, как ты на нее реагируешь. Меня всегда расстраивает, как бойцы боятся проиграть.

А он взял это поражение и превратил его в шанс стать чемпионом. Именно это и должны понять бойцы – дело не в самом поражении, а в том, что ты делаешь после него. И Дюбуа это сделал.

Полностью уважаю его за это. Не уверен, что даже его команда верила, что он сделает то, что сделал. А он смог, и это дало им новую надежду. Победа над Джошуа была огромной. Если после такого не появляется уверенность, то уже никогда не появится».

Катмен Усика: «Он навязывает темп, в котором соперники не могут работать»

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