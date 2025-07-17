Бондарь: Если смотреть, кто попался Динамо, то, наверное, в ЛЕ лучше команды, чем в ЛЧ

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал ничью с "Ильвесом" (0:0) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

– У нас было очень много моментов, чтобы забить и один, и два, и три гола, чтобы порадовать и болельщиков, и пришедших на футбол людей. Несмотря на 6:0 в первом матче, приезжали сюда за победой. Понимали, что это достаточно комфортный счет, но на каждый матч мы выходим с высоким настроением, чтобы победить.

– В чемпионате Украины вы уже выходили с капитанской повязкой, а в еврокубках это впервые. Какие впечатления?

– Конечно, для меня, как для воспитанника "Шахтера", всегда вообще приятно выходить на футбольное поле и играть за эту команду. Я с 9 лет здесь. Конечно, это большая ответственность для меня, большая мотивация. То, что тренер доверяет именно мне выйти в стартовом составе и вывести команду на футбольное поле – это двойная мотивация и ответственность.

Ты немного отвечаешь за команду, что делается на футбольном поле, потому что не только коуч может с бровки докричаться, что-то там помочь, но и ты должен также сильно помогать команде. Это очень приятно.

Мне никто об этом не сообщал. У нас есть одна традиция – один человек у нас надевает повязку капитана. Так она и досталась мне.

– Как вообще работать с Тураном? Мне кажется, он так эмоционален, очень много подсказывает. Насколько вы поняли его идеи и подходы?

– Я читал ваше интервью с ним. Как он сказал, за 20 дней очень много не изменишь. Когда ты спал на одной стороне, перевернуться на другую очень тяжело.

Но, конечно, мы стараемся, мы делаем все, что от нас он требует. Думаю, это нам очень помогает. Даже сегодня можно было увидеть, что была хорошая реакция на потерю мяча.

Арбитр очень много срывал матч. Он ко мне подходит и говорит, что 6:0. Я тоже могу совершать ошибки, но я говорю: "Ну, сейчас 0:0, не 6:0". Мы приехали, чтобы выиграть матч, а не просто так. Я отношусь к сопернику и рефери с респектом, но если там не было фола, то не нужно ничего ставить. Но он решил взять такую планку игры.

– Что Туран требует от защитников?

– Очень много перемещений, очень много нужно работать на оборону всем. Не только защитникам, но и нападающим. Как можно увидеть, у нас вся команда действует в отборе. Это уже немного меняется в нашей картинке.

– Как оцените следующего соперника в ЛЕ – "Бешикташ"?

– Наверное, в Лиге Европы лучше команды, чем в Лиге чемпионов, если смотреть, какая команда попалась "Динамо", какие там команды вообще ("Динамо" сыграет с мальтийским "Хамрун Спартанс" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов – прим.).

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