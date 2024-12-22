Для кого это тяжелый вызов? Манчестер Юнайтед – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.12.2024

Так называемый гранд против команды, которая выше него в турнирной таблице

Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 17 тур

22 декабря, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

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Содержание

Новости Манчестер Юнайтед

Новости Борнмута

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Борнмута

Последние пять личных встреч между командами

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Борнмут

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Борнмут от UA-Football

"Манчестер Юнайтед" примет дома "Борнмут". И не являются "красные дьяволы" таким очевидным фаворитом, как на это указывают букмекеры. Подопечные Ираолы находятся на шестом месте в АПЛ – это на пять позиций выше МЮ. С другой стороны, между командами разница всего в три очка. И победа манкунианцев может помочь им даже перегнать "вишенок".

Новости Манчестер Юнайтед

Феерия после победы над "Манчестер Сити" быстро прошла: ее погасил "Тоттенхэм". 19 декабря эти две команды встречались в четвертьфинале Кубка лиги. По состоянию на 54 минуту лондонцы вели 3:0. И матч с таким преимуществом имел полное право завершаться, если бы не антивыступление Форстера. В итоге "шпоры" победили команду Аморима со счетом 4:3.

Это было третье поражение МЮ в последних пяти матчах. Две из них – в рамках АПЛ. Поэтому и место такое – во второй половине турнирной таблицы. Можно учитывать, что победа в плотной борьбе выбрасывает сразу очень высоко. Но эти три очка еще предстоит заслужить. Из восьми матчей под руководством Аморима "красные дьяволы" победили четыре раза (два из которых – в Лиге Европы). В последних двух поединках против "Борнмута" победы вообще не было. Поэтому три очка – это будет очень и очень хороший результат сегодня.

Кадры хозяев

Три потери у "Ман Юнайтед". Лишь Шоу вышел из лазарета, так снова в него попал. Там лечатся еще Линделеф и Маунт. Достаточно мало футболистов с повреждениями, учитывая общую тенденцию последних лет в МЮ.

Новости Борнмута

Забарный и Ко продолжают стабильно расти. 2 ноября "вишенки" победили "Манчестер Сити", и хоть дальше были два поражения, но потом "Борнмут" набрал 10 очков из 12 возможных за четыре тура АПЛ. Среди них обыграл "Тоттенхэм". Воспользовался услугами Робин Гуда, кем в этом сезоне явно подрабатывает команда Постекоглу.

У "вишенок" нет еврокубков, из Кубка лиги они давно вылетели. Поэтому они находятся в лучшем физическом состоянии. Тем более в столь насыщенный период сезона. Подопечные Ираолы имеют серию из девяти матчей, в которых они забивают. В последний раз оставались сухими ворота “Лестера” 5 октября. Однако параллельно и много пропускают, несмотря на хороших игроков в обороне (там не только Забарный). В семи из последних восьми встреч "Борнмут" шел с поля без "сухого" поединка.

Кадры гостей

Пять футболистов находятся в лазарете команды. И все потери – из основного состава. Речь идет о Тавернье, Синистерре, Сенесе, Скотте и Араухо. Вынужден Ираола их заменять.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

19.12. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 4:3 (Кубок лиги)

15.12. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

12.12. Виктория Плзень – Манчестер Юнайтед 1:2 (ЛЕ)

07.12. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 2:3 (АПЛ)

14.12. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.12. Борнмут – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

08.12. Ипсвич – Борнмут 1:2 (АПЛ)

05.12. Борнмут – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

30.11. Вулвергемптон – Борнмут 2:4 (АПЛ)

23.11. Борнмут – Брайтон 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

13.04.24. Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

09.12.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

20.05.23. Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

03.01.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)

04.07.20. Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

"Ливерпуль"

15 11 3 1 31-13 36 2

"Челси"

16 10 4 2 37-19 34 3

"Арсенал"

17 9 6 2 34-16 33 4

Ноттингем Форест

17 9 4 4 23-19 31 5

"Астон Вилла"

17 8 4 5 26-26 28 6

"Манчестер Сити"

17 8 3 6 29-25 27 7

"Ньюкасл"

17 7 5 5 27-21 26 8

"Борнмут"

16 7 4 5 24-21 25 9

"Брайтон энд Хоув Альбион"

17 6 7 4 27-26 25 10

"Фулхэм"

16 6 6 4 24-22 24 11

"Тоттенхэм"

16 7 2 7 36-19 23 12

Брентфорд

17 7 2 8 32-32 23 13

"Манчестер Юнайтед"

16 6 4 6 21-19 22 14

"Вест Хэм Юнайтед"

17 5 5 7 22-30 20 15

"Кристал Пэлас"

17 3 7 7 18-26 16 16

Эвертон

15 3 6 6 14-21 15 17

"Лестер Сити"

16 3 5 8 21-34 14 18

Ипсвич Таун

17 2 6 9 16-32 12 19

"Вулверхэмптон"

16 2 3 11 24-40 9 20

"Саутгемптон"

16 1 2 13 11-36 5

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Борнмут

1.82 4.00 4.15 Узнать больше

1.83 3.95 4.27 Узнать больше

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Борнмут от UA-Football

В крайнем поединке на "Олд Траффорд" между этими командами манкунианцы громко опозорились, проиграв 0:3. До этого обе команды тоже регулярно много забивали. А сейчас проблемы в обороне есть у обоих, а в атаке, наоборот, раскрываются кадры. Поэтому ждем голы со старта. Прогноз: Тотал первого тайма более 1,5 (Кф 2,3).

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