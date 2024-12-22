Усик о весе Тайсона: «На взвешивание он пришел с телефоном и чизбургером»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде на ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

На пресс-конференции после боя украинский боксер ответил на вопрос касаемый веса британского оппонента:

– Когда ты увидел вес Тайсона, понял, что это поможет тебе в бою?

– На взвешивании Тайсон был в футболке, куртке, ботинках и шляпе. С телефоном, золотыми украшениями… Возможно даже с дабл чизбургером внутри. Так что я не сильно брал это во внимание.

Стоит напомнить, что на взвешивании Усик показал рекордный вес – 102,5 кг. В свою очередь Тайсон прибавил почти 10 кг по сравнению с первым боем и его вес составил 127,4 кг.

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112.

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sport.ua