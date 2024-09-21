Самое позорное поражение Эй Джея? Статистика ударов поединка Джошуа – Дюбуа

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21 сентября в Лондоне (Великобритания) прошло большое шоу бокса.

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В главном поединке Даниель Дюбуа (22–2, 21 KO) нокаутировал Энтони Джошуа (28–4, 25 KO) в 5-м раунде. Эй Джей также трижды побывал в нокдауне.

Опубликованная статистика ударов от Compubox только подтверждает факт позорного поражения Джошуа.

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Суммарно Дюбуа нанес 196 ударов, из них цели достигли 79 (40,3%). Джошуа за бой ударил 117 раз, в цель попало 32 (27,4%).

Джебы: из 100 джебов Даниель донес до цели 30 (30%), а Энтони попал 18 раз из 82 ударов (22%).

Если рассматривать мощные удары (более сильной рукой), то Дюбуа точно выполнил 49 из 96 ударов (51%), а Энтони попал 14 из 35 силовых ударов (40%).

Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!

Статистика ударов в поединке Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа

sport.ua