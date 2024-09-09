Усик заявил, что знает, как жить без денег, и дал совет, как этого избежать

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александр Усик рассказал о своем отношении к деньгам.

«Это хорошо, когда у тебя есть деньги. Кто-то боится больших денег, потому что не знает, как с ними работать, а они должны работать. Это ресурс, который улучает твою жизнь. Это не вся твоя жизнь, и без денег тоже можно жить. Будет сложнее, но можно жить. Я тоже знаю, как жить без денег. Я жил без денег, но нужно работать.

Знаете, что самое главное? Мы не должны роптать на жизнь, что у нас все тяжело. Вот кто только начинает роптать на жизнь – все, до свидания. Ты будешь не расти, а направляться вниз», – заявил Усик.

Ранее Александр Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха.

sport.ua