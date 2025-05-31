Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный боксерский тренер Хавьер Миллер высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Дюбуа сейчас на пике. Что с ним сделал его тренер Дон Чарльз? Этот парень сейчас способен победить любого. Но Усик – это совсем другое дело. Не могу дать честный прогноз на бой. Усик мне напоминает Холифилда, он прошел два дивизиона. Полностью доминирует. Я желаю Дону Чарльзу и Дюбуа успеха в следующем бою», – сказал Миллер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua