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Футбол

Тренер-победитель Лиги Европы близок к возвращению в Лацио

Тренер-победитель Лиги Европы близок к возвращению в Лацио

    • "Лацио" занял 7-е место в чемпионате и не смог гарантировать себе еврокубки на следующий сезон. Ухудшил ситуацию и вылет из Лиги Европы в четвертьфинале, из-за чего клуб решил искать замену текущему тренеру Марко Барони.

    Николо Скира отметил, что близок к возвращению в команду бывший менеджер итальянского коллектива Маурицио Сарри. Уже идут переговоры по контракту специалиста, рассчитанному до 2027-го года.

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    • Известны условия: 2,7 млн. евро в год и бонусы, а также опция продления контракта еще на один год.

    Напомним, что Маурицио Сарри был уволен с должности тренера в 2024-м году после 4-х поражений подряд.

    www.ua-football.com

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