В Racing Bulls довольны итогами дня…

Вторую пятничную тренировку гонщики Racing Bulls закончили в первой десятке и вполне довольны итогами дня…



Айзек Хаджар (9-й): «Я уверен в машине. Сегодня пришлось потрудиться, мы не вполне довольны балансом – на этой трассе всегда непросто при жаркой погоде, но завтра мы внесём коррективы и наверняка прибавим. Квалификация наверняка получится напряжённой, посмотрим, на каких позициях мы окажемся».

Лиам Лоусон (10-й): «Позитивный день и хорошее начало уик-энда, но только в субботу результат будет иметь значение. Мы заложили хорошую основу и продолжим работать над улучшением машины.

В начале первой тренировки мы чуть отстали из-за нового переднего антикрыла, но потом ощутимо прибавили и закончили день в хорошей форме. Впрочем, нет сомнений в том, что завтра и соперники наверняка прибавят».

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