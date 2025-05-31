Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал двух лучших супертяжеловесов XXI века.

«У Усика и Тайсона было два близких поединка. Большинство людей и экспертов говорят, что Усик лучший супертяжеловес в поколении. Если Усик лучший в поколении, то Тайсон второй лучший. Эти двое – лучшие супертяжеловесы этого века, это факт», – сказал Уоррен.

Ранее Уоррен поделился мыслями о бое между топовым проспектом хевивейта Мозесом Итаумой и украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, WBC и WBO.

sport.ua