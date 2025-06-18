Connect with us
Бокс

ВСУ ликвидировали титулованного боксера из рф, который воевал в Буче

ВСУ ликвидировали титулованного боксера из рф, который воевал в Буче

BBC

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной.

Вооруженные силы Украины на линии боевого столкновения ликвидировали известного российского боксера Мергена Будаева, который был мастером спорта российской федерации.

Отмечается, что Будаев воевал на стороне оккупантов под Киевом, был в Буче и Гостомеле. Будаев с начала войны получил четыре ранения, пятое – стало фатальным.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis