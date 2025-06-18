Комо ведет переговоры по трансферу талантливого англичанина

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Комо" находится на продвинутой стадии переговоров с "Тулузой" по поводу перехода игрока молодежной сборной Англии Чарли Крессвелла.

Центральному защитнику в августе исполнится 23 года, и сейчас он выступает за сборную Англии на молодежном Евро. Первое предложение "Комо" в размере 15 миллионов евро было отклонено, но стороны могут сойтись на сумме в 17 миллионов.

Крессвелл – воспитанник академии "Лидс Юнайтед", он играл в аренде за "Миллуол", прежде чем прошлым летом перешел в "Тулузу" за 4,5 миллиона евро. Ранее интерес к нему также проявляли "Болонья", "Лацио" и "Фиорентина".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Крессвелл провел 34 матча за "Тулузу" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

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