Галатасарай предложил 55 млн евро за звездного форварда Наполи

Трансферная сага вокруг нападающего "Наполи" Виктора Осимхена набирает обороты.

"Галатасарай" сделал первоначальное предложение по игроку в размере 50 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Однако, как сообщает Фабрицио Романо, "Наполи" желает получить за своего футболиста большую сумму.

Сам Осимхен, похоже, не против вернуться в "Галатасарай", где он выступал ранее. Однако судьба сделки полностью зависит от переговоров между клубами.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Виктор, выступавший за "Галатасарай" на правах аренды, забил 37 голов и отдал 8 ассистов в 41 матче во всех турнирах.

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