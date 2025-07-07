Уимблдон. Джокович одержал волевую победу над де Минором на пути в четвертьфинал и дальше сыграет против дебютанта этой стадии Коболли

В мужской сетке Уимблдона известна еще одна четвертьфинальная пара



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 6) – Алекс Де Минор (Австралия, 11) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

Флавио Коболли (Италия, 22) – Марин Чилич (Хорватия) 6:4, 6:4, 6:7(4), 7:6(3)

• Новак Джокович четвертый раз сыграл против Алекса де Минора и третий раз его обыграл. Сербский теннисист затратил 3 часа 19 минут на свою 101-ю победу в основной сетке травяного “мэйджора”. Джокович 16-й раз сыграет в четвертьфинале Уимблдона и будет бороться за свой 14-й полуфинал на этом турнире. Последний раз он не проходил эту стадию на Уимблдоне в 2017 году, когда уступил Томашу Бердыху из Чехии.

• Флавио Коболли провел третий поединок против Марина Чилича и третий раз его победил. В этом сезоне итальянец также был сильнее в их матче на Ролан Гаррос. 23-летний итальянец впервые в карьере прошел в 1/4 финала на уровне Grand Slam – ранее его лучшим результатом был третий круг.

Новак Джокович и Флавио Коболли играли друг с другом один раз – в прошлом сезоне серб одержал разгромную победу на “Мастерсе” в Шанхае.

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