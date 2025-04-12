Кубок Билли Джин Кинг. Великобритания вырвала победу у Нидерландов, США разгромили Данию

Результаты третьего игрового дня в Квалификации командного турнира



Квалификация • Брисбен, Австралия • 10-12 апреля • хард

АВСТРАЛИЯ 3-0 КОЛУМБИЯ

Мая Джоинт – Юлиана Монрой 6:1, 6:0

Кимберли Биррел – Юлиана Лисарасо 6:1, 6:3

Сторм Хантер/Эллен Перес – Валентина Медиорреаль Ариас/Мария Паулина Перес Гарсия 6:0, 6:1

Квалификация • Гаага, Нидерланды • 10-12 апреля • грунт (зал)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2-1 НИДЕРЛАНДЫ

Сонэй Картэл – Эва Веддер 6:4, 4:6, 6:1

Кэти Бултер – Сюзан Ламенс 4:6, 3:6

Кэти Бултер/Джоди Баррейдж – Сюзан Ламенс/Деми Схюрс 6:2, 6:2

Великобритания третий раз за пять лет проведения обновленного формата командных соревнований сыграет в финальной части.

Квалификация • Острава, Чехия • 10-12 апреля • хард (зал)

ЧЕХИЯ 1-2 ИСПАНИЯ

Мари Боузкова – Кристина Букша 5:7, 1:6

Линда Носкова – Джессика Боусас Манейро 4:6, 2:6

Доминика Шалкова/Тереза Валентова – Ивонн Кавалье Реймерс/Гиомар Маристани Сулета де Реалес 6:2, 7:5

Сборная Испании пятый год подряд выступит в Финале Кубка Билли Джин Кинг. Отметим, что предыдущие два сезона испанки принимали участие в турнире благодаря статусу хозяек.

Квалификация • Радом, Польша • 10-12 апреля • грунт (зал)

ШВЕЙЦАРИЯ 1-2 УКРАИНА

Селин Неф – Марта Костюк 6:4, 7:6(1)

Жиль Тайхманн – Элина Свитолина 4:6, 2:6

Селин Неф/Сюзан Бандекки – Надежда Киченок/Катарина Завацкая 4:6, 6:3, 5-10

Квалификация • Токио, Япония • 11-13 апреля • хард (зал)

РУМЫНИЯ 0-3 ЯПОНИЯ

Мириам Булгару – Эна Сибахара 5:7, 2:6

Анка Тодони – Моюка Утидзима 6:3, 6:7(3), 2:6

Илинка Амарей/Мара Гае – Сюко Аояма/Эри Ходзуми 4:6, 2:6

Квалификация • Братислава, Словакия • 11-13 апреля • хард (зал)

США 3-0 ДАНИЯ

Хейли Баптист – Ребекка Мунк Мортенсен 6:1, 6:4

Бернарда Пера – Йоханне Свендсен 6:3, 6:1

Дезире Кравчик/Эйша Мухаммед – Лаура Брункел/Эмили Франкати 6:4, 6:1

Завтра в матчах Канада – Япония и Словакия – США определятся последние два участника финального турнира, который состоится в сентябре в Шэньчжэне.

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