Кубок Билли Джин Кинг. Великобритания вырвала победу у Нидерландов, США разгромили Данию

Результаты третьего игрового дня в Квалификации командного турнира
Квалификация • Брисбен, Австралия • 10-12 апреля • хард
АВСТРАЛИЯ 3-0 КОЛУМБИЯ
Мая Джоинт – Юлиана Монрой 6:1, 6:0
Кимберли Биррел – Юлиана Лисарасо 6:1, 6:3
Сторм Хантер/Эллен Перес – Валентина Медиорреаль Ариас/Мария Паулина Перес Гарсия 6:0, 6:1
Квалификация • Гаага, Нидерланды • 10-12 апреля • грунт (зал)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2-1 НИДЕРЛАНДЫ
Сонэй Картэл – Эва Веддер 6:4, 4:6, 6:1
Кэти Бултер – Сюзан Ламенс 4:6, 3:6
Кэти Бултер/Джоди Баррейдж – Сюзан Ламенс/Деми Схюрс 6:2, 6:2
Великобритания третий раз за пять лет проведения обновленного формата командных соревнований сыграет в финальной части.
Квалификация • Острава, Чехия • 10-12 апреля • хард (зал)
ЧЕХИЯ 1-2 ИСПАНИЯ
Мари Боузкова – Кристина Букша 5:7, 1:6
Линда Носкова – Джессика Боусас Манейро 4:6, 2:6
Доминика Шалкова/Тереза Валентова – Ивонн Кавалье Реймерс/Гиомар Маристани Сулета де Реалес 6:2, 7:5
Сборная Испании пятый год подряд выступит в Финале Кубка Билли Джин Кинг. Отметим, что предыдущие два сезона испанки принимали участие в турнире благодаря статусу хозяек.
Квалификация • Радом, Польша • 10-12 апреля • грунт (зал)
ШВЕЙЦАРИЯ 1-2 УКРАИНА
Селин Неф – Марта Костюк 6:4, 7:6(1)
Жиль Тайхманн – Элина Свитолина 4:6, 2:6
Селин Неф/Сюзан Бандекки – Надежда Киченок/Катарина Завацкая 4:6, 6:3, 5-10
Квалификация • Токио, Япония • 11-13 апреля • хард (зал)
РУМЫНИЯ 0-3 ЯПОНИЯ
Мириам Булгару – Эна Сибахара 5:7, 2:6
Анка Тодони – Моюка Утидзима 6:3, 6:7(3), 2:6
Илинка Амарей/Мара Гае – Сюко Аояма/Эри Ходзуми 4:6, 2:6
Квалификация • Братислава, Словакия • 11-13 апреля • хард (зал)
США 3-0 ДАНИЯ
Хейли Баптист – Ребекка Мунк Мортенсен 6:1, 6:4
Бернарда Пера – Йоханне Свендсен 6:3, 6:1
Дезире Кравчик/Эйша Мухаммед – Лаура Брункел/Эмили Франкати 6:4, 6:1
Завтра в матчах Канада – Япония и Словакия – США определятся последние два участника финального турнира, который состоится в сентябре в Шэньчжэне.
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