Фрэнк УОРРЕН: «Либо Усик делает это, либо будет потеря»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о будущем известного украинского боксера Александра Усика.

«Либо Усик дерется с Паркером, либо будет потеря титула. По правилам WBO Александр сохранит пояс, если он согласится на бой с Даниэлем Дюбуа за все четыре чемпионских пояса.

Бой с Дюбуа будет настоящим аншлагом. Был спорный удар в первом бою, когда Усику дали отдохнуть аж четыре минуты. Этот поединок не помешает Паркеру, ведь он будет драться с победителем реванша», – сказал Уоррен.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua