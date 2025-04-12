Игра забывается – результат остается. Леганес – Барселона 0:1. Обзор матча

В первом тайме, несмотря на уверенный контроль мяча (73%), "сине-гранатовые" не могли создавать качественные моменты. Ни один из шести ударов не попал в створ. После перерыва территориальное преимущество уменьшилось, но удалось выйти вперед благодаря автоголу.

Хозяева занимают 19-е место (28 очков) и 19 апреля поедут к "Мальорке". Подопечные Флика возглавляют таблицу (70 баллов) и в ближайшую субботу будут принимать "Сельту".

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Смотрите обзор матча 31 тура Ла Лиги

Леганес. Эстадио Мунисиполь ду Бутарке, 12 530 зрителей

Леганес – Барселона 0:1

Гол: Саенс, 48 (аг)

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