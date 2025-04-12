Руан. Колб проиграла в первом матче отборочной сетки

Надя Колб выбыла из борьбы на турнире WTA во Франции



Руан, Франция • 15-20 апреля • грунт (зал) • $275,094

Действующая чемпионка: Слоан Стивенс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Надя Колб (Украина) – Тина Смит (Австралия, 12) 3:6, 2:6

Украинская теннисистка не смогла одержать свою первую победу в квалификации соревнований на уровне WTA-тура.

Напомним, что Колб ранее трижды играла в отборе на турнирах WTA и проигрывала в стартовом матче.

В основной сетке турнира в Руане выступят Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

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Фото: ФТУ.

btu.org.ua