Руан. Колб проиграла в первом матче отборочной сетки

Надя Колб выбыла из борьбы на турнире WTA во Франции
Руан, Франция • 15-20 апреля • грунт (зал) • $275,094
Действующая чемпионка: Слоан Стивенс (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Надя Колб (Украина) – Тина Смит (Австралия, 12) 3:6, 2:6
Украинская теннисистка не смогла одержать свою первую победу в квалификации соревнований на уровне WTA-тура.
Напомним, что Колб ранее трижды играла в отборе на турнирах WTA и проигрывала в стартовом матче.
В основной сетке турнира в Руане выступят Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
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Фото: ФТУ.
btu.org.ua