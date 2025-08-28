Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 28 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

13:30 | Катарина Завацкая (Украина) – Ализе Лим (Франция, Q)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

16:30 | Анастасия Фирман/Астрид Бруне Олсен (Украина/Норвегия) – Катарина Завацкая/Лусия Кортес Ллорка (Украина/Испания)

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

12:30 | Тимур Бельдюгин (Украина) – Лука Стеели (Швейцария, WC)

Пары. Основная сетка. 1 круг

15:30 | Тимур Бельдюгин/Адриен Бурде (Украина/Швейцария) – Димитрис Сакелларидис/Кай Венельт (Греция/Германия, 1)

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

14:00 | Эрик Ваншельбойм (Украина, 3) – Джон Сперле (Германия)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

18:00 | Владимир Ужиловский/Нильс Лоотсма (Украина/Нидерланды) – Брайан Боземой/Стейн Пел (Нидерланды, 4)

($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала

15:00 | Никита Маштаков/Алек Бекли (Украина/ЮАР, 1) – Джеффри Чуань Энь Сюй/Карлис Озолиньш (Китайский Тайбэй/Латвия)

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

10:00 | Елизавета Котляр (Украина) – Мия Ристич (Сербия, 4)
11:30 | Мария Дробышева (Украина, Q) – Анамария Оана (Румыния, Q)

($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала

14:30 | Дарья Есипчук/Дефне Сирпанли (Украина/Турция) – Ольга Хельми/Вендула Вальдманнова (Дания/Чехия)


($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

09:30 | Александр Овчаренко (Украина, 1) – Роберт Гуна (Румыния, WC)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

14:00 | Александр Брайнин (Украина, 5) – Радован Михалик (Словакия, Q)

($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

11:00 | Катерина Лазаренко (Украина, 5) – Ашмитха Эасварамуртхи (Индия)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

16:00 | Анастасия Запаринюк/Мария Эрасо (Украина/Колумбия, 2) – Суамея Анане/Джулита Санер (Великобритания/Швеция)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

17:00 | Полина Скляр (Украина, JR) – Лиель Марли Ротенштейнер (Австрия)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

09:00 | Алеся Рева (Украина, Q) – Ани Амирагян (Армения)

 

btu.org.ua

