Украинцы на турнирах ITF 28 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
13:30 | Катарина Завацкая (Украина) – Ализе Лим (Франция, Q)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
16:30 | Анастасия Фирман/Астрид Бруне Олсен (Украина/Норвегия) – Катарина Завацкая/Лусия Кортес Ллорка (Украина/Испания)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
12:30 | Тимур Бельдюгин (Украина) – Лука Стеели (Швейцария, WC)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:30 | Тимур Бельдюгин/Адриен Бурде (Украина/Швейцария) – Димитрис Сакелларидис/Кай Венельт (Греция/Германия, 1)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
14:00 | Эрик Ваншельбойм (Украина, 3) – Джон Сперле (Германия)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
18:00 | Владимир Ужиловский/Нильс Лоотсма (Украина/Нидерланды) – Брайан Боземой/Стейн Пел (Нидерланды, 4)
($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
15:00 | Никита Маштаков/Алек Бекли (Украина/ЮАР, 1) – Джеффри Чуань Энь Сюй/Карлис Озолиньш (Китайский Тайбэй/Латвия)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:00 | Елизавета Котляр (Украина) – Мия Ристич (Сербия, 4)
11:30 | Мария Дробышева (Украина, Q) – Анамария Оана (Румыния, Q)
($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
14:30 | Дарья Есипчук/Дефне Сирпанли (Украина/Турция) – Ольга Хельми/Вендула Вальдманнова (Дания/Чехия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
09:30 | Александр Овчаренко (Украина, 1) – Роберт Гуна (Румыния, WC)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
14:00 | Александр Брайнин (Украина, 5) – Радован Михалик (Словакия, Q)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:00 | Катерина Лазаренко (Украина, 5) – Ашмитха Эасварамуртхи (Индия)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
16:00 | Анастасия Запаринюк/Мария Эрасо (Украина/Колумбия, 2) – Суамея Анане/Джулита Санер (Великобритания/Швеция)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
17:00 | Полина Скляр (Украина, JR) – Лиель Марли Ротенштейнер (Австрия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
09:00 | Алеся Рева (Украина, Q) – Ани Амирагян (Армения)