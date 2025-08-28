Вассёр: В этот уик-энд многое решится в квалификации

В Ferrari рассчитывают на успешное выступление в Зандфорте…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы возвращаемся на трассу после летнего перерыва, позволившего команде и гонщикам отдохнуть и подготовиться к напряженной второй части сезона.

На этапе в Зандфорте мы хотим сохранить положительную динамику, набранную в последних гонках. Шарль и Льюис готовы к борьбе, а команда полна решимости обеспечить им наилучшие условия для достижения хороших результатов. В этот уик-энд многое решится в квалификации, ведь в Зандфорте сложно обгонять».

