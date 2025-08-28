Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Рой Джонс подобрал для украинского боксера Александра Усика следующего соперника.

«Разве сейчас есть те боксеры, которые способны победить Усика? Нет. Единственный бой, который сейчас имеет смысл для Александра, – это поединок против Паркера. У Джозефа есть отличные боксерские навыки, скорость, он знает, как двигаться в ринге», – сказал американец.

Ранее WBO (Всемирная боксерская организация) санкционировала следующий бой Александра Усика. Организация обязала Александра провести бой против Джозефа Паркера и дала 30 дней, чтобы боксеры договорились о поединке. Если Усик откажется драться с Паркером, то его могут лишить титула WBO.

sport.ua