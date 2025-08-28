Connect with us
Футбол

Сегодня состоится жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26

    • Сегодня, 28-го августа, в Монако состоится жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором примут участие 36 команд и которые будут распределены на 4 корзины в зависимости от своего рейтинга ("ПСЖ" будет в первой как действующий победитель турнира).

    Корзина 1

  • ПСЖ (победитель ЛЧ 2024/25)
  • Реал Мадрид (143,500)
  • Манчестер Сити (137,750)
  • Бавария (135,250)
  • Ливерпуль (125,500)
  • Интер (116,250)
  • Челси (109,000)
  • Боруссия Д (106,750)
  • Барселона (103,250)

    • Корзина 2

  • Арсенал (98,000)
  • Байер (95,250)
  • Атлетико (93,500)
  • Бенфика (87,750)
  • Аталанта (82,000)
  • Вильярреал (82,000)
  • Ювентус (74,250)
  • Айнтрахт (74,000)
  • Брюгге (71,750)
    • Корзина 3

  • Тоттенхэм (70,250)
  • ПСВ (69,250)
  • Аякс (67,250)
  • Наполи (61,000)
  • Спортинг (59,000)
  • Олимпиакос (56,000)
  • Славия Прага (51,000)
  • Буде/Глимт (49,000)
  • Марсель (48,000)

    • Корзина 4

  • Копенгаген (44,875)
  • Монако (41,000)
  • Галатасарай (38,250)
  • Юнион Сент-Жиллуаз (36,000)
  • Карабах (32,000)
  • Атлетик (26,750)
  • Ньюкасл (23,039)
  • Пафос (11,125)
  • Кайрат (5,500)

    • Добавим, что начало жеребьёвки запланировано на 19:00 по киевскому времени.

