Сегодня состоится жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26

Сегодня, 28-го августа, в Монако состоится жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором примут участие 36 команд и которые будут распределены на 4 корзины в зависимости от своего рейтинга ("ПСЖ" будет в первой как действующий победитель турнира).
Корзина 1
ПСЖ (победитель ЛЧ 2024/25)
Реал Мадрид (143,500)
Манчестер Сити (137,750)
Бавария (135,250)
Ливерпуль (125,500)
Интер (116,250)
Челси (109,000)
Боруссия Д (106,750)
Барселона (103,250)
Корзина 2
Арсенал (98,000)
Байер (95,250)
Атлетико (93,500)
Бенфика (87,750)
Аталанта (82,000)
Вильярреал (82,000)
Ювентус (74,250)
Айнтрахт (74,000)
Брюгге (71,750)
Корзина 3
Тоттенхэм (70,250)
ПСВ (69,250)
Аякс (67,250)
Наполи (61,000)
Спортинг (59,000)
Олимпиакос (56,000)
Славия Прага (51,000)
Буде/Глимт (49,000)
Марсель (48,000)
Корзина 4
Копенгаген (44,875)
Монако (41,000)
Галатасарай (38,250)
Юнион Сент-Жиллуаз (36,000)
Карабах (32,000)
Атлетик (26,750)
Ньюкасл (23,039)
Пафос (11,125)
Кайрат (5,500)
Добавим, что начало жеребьёвки запланировано на 19:00 по киевскому времени.
