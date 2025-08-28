Сегодня состоится жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26

Сегодня, 28-го августа, в Монако состоится жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором примут участие 36 команд и которые будут распределены на 4 корзины в зависимости от своего рейтинга ("ПСЖ" будет в первой как действующий победитель турнира).

Корзина 1

ПСЖ (победитель ЛЧ 2024/25)

Реал Мадрид (143,500)

Манчестер Сити (137,750)

Бавария (135,250)

Ливерпуль (125,500)

Интер (116,250)

Челси (109,000)

Боруссия Д (106,750)

Барселона (103,250)

Корзина 2

Арсенал (98,000)

Байер (95,250)

Атлетико (93,500)

Бенфика (87,750)

Аталанта (82,000)

Вильярреал (82,000)

Ювентус (74,250)

Айнтрахт (74,000)

Брюгге (71,750)

Корзина 3

Корзина 3

Тоттенхэм (70,250)

ПСВ (69,250)

Аякс (67,250)

Наполи (61,000)

Спортинг (59,000)

Олимпиакос (56,000)

Славия Прага (51,000)

Буде/Глимт (49,000)

Марсель (48,000)

Корзина 4

Копенгаген (44,875)

Монако (41,000)

Галатасарай (38,250)

Юнион Сент-Жиллуаз (36,000)

Карабах (32,000)

Атлетик (26,750)

Ньюкасл (23,039)

Пафос (11,125)

Кайрат (5,500)

Добавим, что начало жеребьёвки запланировано на 19:00 по киевскому времени.

