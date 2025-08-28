US Open. Пять украинских теннисисток сыграют свои матчи на турнире 28 августа: полное расписание игрового дня

Четверг, 28 августа – пятый игровой день Открытого чемпионата США. В этот день продолжатся поединки второго круга мужского и женского турниров в одиночном разряде и стартуют соревнования в парном разряде



US Open | 28 августа﻿ 2025 года

Arthur Ashe Stadium. Начало в 11:30 (18:30 по киевскому времени)

R64 | Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Ига Швёнтек (Польша, 2)

R64 | Янник Синнер (Италия, 1) – Алексей Попырин (Австралия)

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R64 | Донна Векич (Хорватия) – Коко Гауфф (США, 3)

R64 | Нуну Боржеш (Португалия) – Томми Пол (США, 14)

Louis Armstrong Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Давид Гоффен (Бельгия)

Не ранее 20:00 по киевскому времени

R64 | Хейли Баптист (США) – Наоми Осака (Япония, 23)

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R64 | Александр Зверев (Германия, 3) – Джейкоб Фёрнли (Великобритания)

R64 | Аманда Анисимова (США, 8) – Майя Джойнт (Австралия)

Grandstand. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Тристан Бойер (США, WC) – Андрей Рублёв (-, 15)

R64 | Сорана Кырстя (Румыния) – Каролина Мухова (Чехия, 11)

Не ранее 22:00 по киевскому времени

R64 | Лейла Фернандес/Винус Уильямс (Канада/США, WC) – Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 6)

Не ранее 23:00 по киевскому времени

R64 | Стефанос Циципас (Греция, 26) – Даниэль Альтмайер (Германия)

Stadium 17. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18) – Виктория Голубич (Швейцария)

Не ранее 19:30 по киевскому времени

R64 | Дженсон Бруксби (США) – Флавио Коболли (Италия, 24)

R64 | Дарья Касаткина (Австралия, 15) – Камилла Рахимова (-)

Не ранее 00:00 по киевскому времени

R64 | Синтаро Мотидзуки (Япония) – Алекс Де Минаур (Австралия, 8)

Корт №5. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Линда Носкова (Чехия, 21) – Ева Лис (Германия)

R64 | Леандро Риеди (Швейцария, Q) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 19)

R64 | Рената Сарасуа (Мексика) – Диан Парри (Франция)

R64 | Роман Сафиуллин (-) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)

Корт №6. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Риз Брантмайер/Аланис Хэмилтон (США, WC) – Теа Фродин/Кристина Пеничкова (США, WC)

Не ранее 19:30 по киевскому времени

R64 | Магдалена Френх (Польша, 28) – Пейтон Стёрнс (США)

R64 | Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия, 4) – Сюзан Ламенс/Ева Лис (Нидерланды/Германия)

Не ранее 23:30 по киевскому времени

R64 | Анна Блинкова/Магдалена Френх ﻿(-/Польша) – Полина Кудерметова/Анастасия Потапова (-)

Корт №7. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Мария Саккари (Греция) – Анна Бондар (Венгрия)

R64 | Валентен Ройер (Франция) – Денис Шаповалов (Канада, 27)

R64 | Габриэль Диалло (Канада, 31) – Жауме Мунар (Испания)

R64 | Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) – Хулиета Пареха/Акаша Урхобо (США, WC)

Корт №10. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Адам Уолтон (Австралия) – Коулмен Вонг (Гонконг, Q)

R64 | Анастасия Захарова (-) – Лаура Зигемунд (Германия)

R64 | Мириам Шкох/Маркета Вондроушова (Чехия) – Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 3)

R64 | Магали Кемпен/Маяр Шериф ﻿(Бельгия/Египет) – Ива Йович/Клерви Нгунуэ (США, WC)

Корт №11. Начало в 11:00 (20:00 по киевскому времени)

R64 | Екатерина Александрова (-, 13) – Ван Синьюй (Китай)

R64 | Карен Хачанов (-, 9) – Камиль Майхжак (Польша)

R64 | Жаклин Кристиан (Румыния) – Эшлин Крюгер (США)

R64 | Александр Бублик (Казахстан, 23) – Тристан Скулкейт (Австралия)

Корт №12. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Анна Калинская (-, 29) – Юлия Путинцева (Казахстан)

R64 | Зейнеп Сёнмез (Турция) – Марта Костюк (Украина, 27)

Не ранее 21:00 по киевскому времени

R64 | Хэрриет Дарт/Юлия Путинцева (Великобритания/Казахстан)﻿ – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-, 5)

Корт №13. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Майя Люмсден/Макото Ниномия (Великобритания/Япония) – Куинн Глисон/Ингрид Гамарра Мартиньш (США/Бразилия)

R64 | Алиша Паркс/Даяна Ястремская (США/Украина) – Кимберли Биррелл и Оливия Гадецки (Австралия)

R64 | Катерина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) – Надежда Киченок/Алдила Сутджиади (Украина/Индонезия)

R64 | Лоис Буассон/Татьяна Мария (Франция/Германия) – Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 2)

Корт №15. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Ульрикке Эйккери/Эри Ходзуми (Норвегия/Япония) – Оксана Калашникова/Юлия Стародубцева (Грузия/Украина)

R64 | Го Ханью/Александра Панова (Китай/-, 8) – Анастасия Децюк/Елена Приданкина (Чехия/-)

R64 | Барбора Крейчикова/Алёна Остапенко (Чехия/Латвия) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 11)

R64 | Виктория Голубич/Энн Ли (Швейцария/США) – Лючия Бронцетти/Катаржина Питер (Италия/Польша)

